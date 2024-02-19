Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал демилитаризовать Украину вглубь от границы с Россией на расстояние примерно в 200 км. Ровно столько достаточно для того, чтобы по приграничным территориям РФ не летели вражеские ракеты.

Глава региона подчеркнул, что украинские тяжелые вооружения должны быть как можно скорее отодвинуты от границ России на недоступное для их эффективного применения расстояние.

«Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полета РСЗО дальнего действия и оперативно-тактических ракет "Точка-У", на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 километров», — сказал Сальдо, его цитирует РИА Новости.

Кроме того Сальдо призвал обязательно деоккупировать всю правобережную часть Херсонской области, включая сам Херсон, а также Снигиревский и Александровский округа.

«Модернизированные украинцами для обстрелов наземных объектов зенитные ракеты С-200, по некоторым данным, имеют дальность полета до 600 километров. Получается, после прекращения огня, если оно произойдет, они должны быть отодвинуты на Западную Украину, а лучше — уничтожены», — подчеркнул губернатор.

В то же время Сальдо подчеркнул, что более точные параметры ширины демилитаризованной зоны определят более компетентные органы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.