Украинские вооруженные формирования в Херсоне, похоже, получили приказ командования перейти от атакующих действий к стратегической обороне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с РИА Новости глава российского региона рассказал, что, по имеющейся у него информации, подразделения ВСУ активно возводят в Херсоне на правом берегу Днепра оборонительные сооружения.

«Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам. Наши военные их постепенно задавят», — поделился мнением Сальдо.

Губернатор добавил в продолжение темы, что украинские военные также занимаются возведением оборонительных рубежей на границе Херсонской области с соседней Николаевской областью и во многих других местах.

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