В Екатеринбурге малыши попали в больницу после праздника

В Екатеринбурге девять младенцев были госпитализированы с норовирусом 2-го типа после участия в празднике, организованном родителями. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным источника, у малышей был выявлен норовирус 2-го типа. Все случаи связаны с недавним мероприятием, организованным группой родителей в студии праздников.

Согласно предварительной информации, одна из матерей с ребенком обратилась за медицинской помощью всего за сутки до встречи, жалуясь на симптомы, схожие с отравлением. При госпитализации у ее малыша также был обнаружен норовирус 2-го типа.

Важно отметить, что дети, не достигшие годовалого возраста, употребляли блюда из службы доставки готовой еды, что является недопустимым для их рациона.

В связи с возникшей ситуацией Роспотребнадзор незамедлительно начал эпидемиологическое расследование на месте проведения праздника. После мероприятия все девять малышей были госпитализированы с признаками острого кишечного расстройства.

Специалисты продолжают исследовать обстоятельства происшествия, чтобы предотвратить дальнейшие случаи заражения и обеспечить безопасность маленьких граждан.

Ранее норовирус проник на вечеринку с певицей Севиль из Artik & Asti в Омске. Среди заболевших острой кишечной инфекцией также оказались дети.