Самая большая школа в Солнечногорске откроется к началу нового учебного года

В деревне Голубое завершается строительство школы, которая станет самой большой в городском округе Солнечногорск, ее общая площадь составит 28,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Открыть школу планируют к началу нового учебного года. Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», в учреждении смогут учиться более 1,3 тысячи школьников. В здании для них обустроят учебные классы, игровые, три спортзала, актовый зал, два читальных зала, ИТ-зону и столовую. Рядом с ним появятся стадион с легкоатлетическим сектором, а также детские игровые и спортивные площадки. В ведомстве добавили, что строительство выполняет концерн «КРОСТ», в работах задействованы более 300 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.