Самолет МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян сел в Домодедово

Спецборт МЧС РФ, на борту которого находится вторая группа вывезенных из воюющего сектора Газа российских граждан успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Согласно данным на табло Домодедово, взлетевший из Египта во вторник вечером, 14 ноября, Ил-76 МЧС РФ в 98 россиянами сел в столичной аэрогавани в 0:30 по московскому времени.

«Сегодня мы с вами вновь присутствуем в аэропорту "Домодедово", куда только что приземлился второй спецборт МЧС России из Каира с 98 гражданами Российской Федерации и членами их семей», - цитирует директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охотенко РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».