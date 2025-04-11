Самолет разведки ВВС США вышел на границу Ленобласти

Практически одновременно с прибытием специального представителя Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint, принадлежащий Военно-воздушным силам Соединенных Штатов, приблизился к границе Ленинградской области, сообщил телеграм-канал «Военный обозреватель».

Следует подчеркнуть, что появление американских разведывательных летательных аппаратов в данной местности не наблюдалось уже продолжительное время.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в настоящее время находится в Санкт-Петербурге, где запланировано проведение совещания, посвященного вопросам развития Военно-морского флота страны. Также ожидается его встреча с Уиткоффом.

Ранее сообщалось, что в Кремле подтвердили прибытие Уиткоффа в Россию на встречу с Путиным.