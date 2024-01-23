Самостройный магазин привели в соответствие с градостроительными нормами в Богородском округе

В Ногинске привели в соответствие областному градостроительному законодательству магазин, который самовольно построили на улице Первая Малобуньковская, 5. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Самовольно построенный объект выявили в прошлом году, после этого инспекторы направили уведомление о нем в администрацию округа. Отметим, что ведомство публикует все выявленные самовольные строения на интерактивной карте сервиса «Подмосковные стройки». Там жители Подмосковья могут самостоятельно передать информацию о самостроях. В прошлом году в регионе привели в соответствие 640 самовольных построек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.