Самоубийца упал с девятого этажа на «куб жизни» в Симферополе и выжил

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях Центр управления в кризисных ситуациях Симферополя, инцидент в столице Крыма произошел в субботу, 10 февраля, в районе 18 часов вечера.

Сообщается, что один из местных жителей решил свести счеты с жизнью. Приехавшие на место спасатели успели установить надувной «куб жизни», на который прои падении с балкона девятого этажа и спикировал мужчина.

«Сотрудники МЧС России оперативно установили куб жизни, на который впоследствии мужчина совершил прыжок с девятого этажа. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Затем он [был] доставлен в лечебное учреждение», — говорится в заявлении пресс-службы.

В настоящее время в произошедшем в многоэтажном доме на улице Балаклавской в Симферополе разбираются полицейские. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека скончались не приходя в сознание, еще двое получили ряд серьезных травм в результате ДТП в станице Калниболотская Новопокровского района Краснодарского края.