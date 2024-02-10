На Кубани легковушка догнала скорую и протаранила ее, два человека погибли
Фото: [соцсети]
Два человека скончались не приходя в сознание, еще двое получили ряд серьезных травм в результате ДТП в станице Калниболотская Новопокровского района Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
Трагический инцидент произошел в субботу вечером, 10 февраля. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2112" догнал идущую впереди машину скорой медицинской помощи и врезался в автофургон.
«В ДТП погибли водитель и пассажир "ВАЗ 2112", пострадали водитель и пассажир спецтранспорта», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Выясняются все подробности произошедшего ДТП.