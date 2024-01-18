Samsung vs Apple: эксперт сравнил Galaxy S24 и iPhone 15 Pro Max

Извечная «война» между Apple и Samsung не прекращается даже спустя долгие годы — продукцию компаний сравнивают по тем или иным параметрам, что нередко становится причиной конфликтов между фанатами обеих сторон.

Теперь настала очередь представленного недавно южнокорейского флагмана S24 и iPhone 15 Pro Max. IT-эксперт Александр Носов рассказал о преимуществах и недостатках обоих устройств, о которых стоит знать покупателям.

Параметры моделей

«Начнем с того, что я люблю iPhone, но устройство от Samsung впечатлило. Galaxy S24 предлагает экран с высоким разрешением, отличную производительность процессора и камеру с высоким разрешением. Кроме того, он обрел расширенные возможности для настольного режима, при котором устройство может превратиться в полноценный компьютер. Помимо этого, Galaxy S24 обещает продолжительное время работы от одной зарядки и расширенные возможности для использования S Pen», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С другой стороны, продолжил эксперт, iPhone 15 Pro Max славится экосистемой Apple, отличной камерой и производительным процессором. Также он обладает функцией Face ID для распознавания лица и поддержкой беспроводной зарядки, предлагает весьма надежную защиту данных и обновления операционной системы в течение многих лет. Здесь все стабильно, как всегда.

Фото: [ samsung.com ]

Главные преимущества

Samsung Galaxy S24, по мнению эксперта, предлагает более широкие возможности для персонализации, а iPhone 15 Pro Max славится стабильностью ОС. Однако оба устройства предоставляют адекватные возможности.

Выбрать Samsung Galaxy S24 Ultra можно по следующим причинам: камера имеет оптический зум 10x, на 50% больше оперативной памяти, поддерживает более мощную зарядку. В гаджете присутствуют сканер отпечатков пальцев, запись замедленной съемки в 960 FPS, более емкий аккумулятор, на 29% лучшая производительность в бенчмарке AnTuTu, поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 и процессор, в котором на два ядра больше, чем у конкурента.

«Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max таковы: надежность работы, дизайн и интерфейс, экосистема Apple, более длительная поддержка, большая производительность в одноядерных тестах», — отметил Носов.

Собеседник резюмировал, что у Samsung по техническим параметрам есть, чем выделиться, а вот по удобству использования Apple все же превосходит корейского собрата.

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