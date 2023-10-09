«Продуют и отчитаются об успешной работе»: выяснилось, как мастера обманывают клиентов при ремонте смартфонов

Смартфоны настолько прочно укрепились в жизни среднестатистического человека, что их поломка вызывает у того едва ли не настоящую панику. Дабы восстановить работоспособность любимых устройств, люди готовы отдавать любые деньги, хотя в некоторых случаях мастера даже не ремонтируют их, а выполняют простейшие операции.

Эксперт по ремонту техники Александр Коротенко рассказал, как сервисные центры обманывают клиентов. По его словам, недобросовестные специалисты попросту берут деньги за несуществующие услуги.

«Когда начинает плохо работать слуховой или полифонический динамик, недобросовестные мастера сразу же навязывают его ремонт или замену. На самом деле в большинстве случаев производится обычная поверхностная чистка — смартфон даже не разбирается. То же касается разъемов для зарядки, в особенности в iPhone. Техника Apple с разъемами Lightning наиболее расположена к загрязнению портов. Мусор из карманов попадает туда, прессуется штекером зарядки, а мастера, опять же, настаивают на упомянутых мероприятиях, но ограничиваются чисткой», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда телефон зависает, добавил Коротенко, в сервисе могут предложить перепрошить его. В действительности это требуется не всегда — достаточно сбросить устройство к заводским настройкам, что может сделать почти каждый пользователь. Мастер же, скорее всего, поступит так же, но возьмет оплату, как за сложную операцию.

«Ситуация с чисткой вместо ремонта довольно распространена, причем касается не только смартфонов, но и ПК. Когда компьютер начинает греться, подвисать и самопроизвольно отключаться, в сервисах тут же находится поломка материнской платы, жесткого диска и других комплектующих. Мастер же с огромной вероятностью продует корпус и детали от пыли, заменит термопасту и отчитается об успешной работе. Это стоит дешевле, а потому клиент о нюансах не узнает», — отметил эксперт.

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