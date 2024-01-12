Самые редкие имена для новорожденных по итогам декабря назвали в Подмосковье

В ГУ регионального ЗАГС рассказали, какие имена жители области выбирали для своих новорожденных детей в декабре прошлого года. В ведомстве назвали как самые редкие имена, так и самые популярные.

Так, самыми необычными женскими именами в указанном месяце стали Велеслава, Алексия, Иванна и Святослава. Мальчикам давали такие редкие имена, как Елизар, Ярополк, Лукьян и Оскар.

Популярнейшими именами в указанном месяце стали Анна, София, Варвара, Виктория, а также Александр, Матвей, Артем, Михаил для мальчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о разработке новых мер поддержки семей с детьми.