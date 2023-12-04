Губернатор Воробьев: дополнительные меры поддержки многодетных семей разрабатывают в Подмосковье

«В преддверии дня матери встречались с многодетными семьями. У нас 107 тысяч многодетных семей. Но семя — семье рознь. Где-то есть 12 детей, где-то — трое ребятишек. Соответственно, практически с первого дня работы нашей команды существует программа, когда выдается жилищный сертификат для выделения квартир», — рассказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что часто семьи задают вопросы об особенной помощи. Например, выделении автомобиля для того, чтобы иметь возможность поехать куда-то всей семьей. Он предложил рассмотреть эти вопросы и предложить дополнительные, особенные меры поддержки для многодетных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.