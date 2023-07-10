«Самый сильный антидот»: выяснилось, можно ли вылечить смертельные болезни с помощью чая

Некоторые люди считают, что чай можно использовать в качестве лекарства и лечить им разные болезни. Руководитель международной чайной школы Фархатджа Гумеров объяснил, что чай, который продается в магазинах, является «всего лишь едой».

По его словам, чтобы выбирать полезный чай, нужно четко определять его сорт. От этого зависит качество напитка.

«Есть эталонные чаи, которые можно отнести к лекарствам. Но далеко не все. Есть легенды, как в Китае императоры излечивались с помощью чая от смертельного недуга. К примеру, это горный черный чай», — рассказал Гумеров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, существует более 15 тыс. разных сортов чая. Обычный чай — растение камелия китайская, с древних времен известен как «растение силы», которое помогает улучшить самочувствие человека, иногда помочь бороться с недугами. В нем содержится более 700 полезных компонентов — минералов, микроэлементов, ферментов, нужных для строения тела человека.

«Чай – это супер-растение, самый сильный лекарственный антидот, то есть противоядие. Он выводит токсины из организма. Это то, что нужно человеку в условиях загрязненности воздуха, пищи и так далее. Также в нем много антиоксидантов, он является средством для поддержания молодости», — подчеркнул собеседник.

Однако чай полезен не всем. Одного человека он может взбодрить, тонизировать, а организм другого наоборот — подавить.

«Нет доказательной базы, по которой можно было бы назвать чай лекарством», — отметил собеседник.

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