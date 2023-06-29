«Моральность стран НАТО где-то на выборе чая и заканчивается»: эстонским военным приходится пить российский напиток

В пресс-службе Центра оборонных инвестиций Эстонии объяснили, что контракт на поставку российского чая был заключен еще до начала специальной военной операции. Якобы впоследствии поменять марку напитка для военных было невозможно.

Теперь солдаты лишены возможности сделать «моральный выбор» и отказаться от российского чая, потому что альтернативы нет. Напомним, что с 2004 года Эстония входит в блок стран НАТО.

«Моральность стран НАТО где-то на выборе чая и заканчивается»; «Противоречивая ситуация. Получается, что Россия поит чаем натовских военных»; «Надо самим прекратить поставку чая. Пусть водичку пьют и радуются. Зато без «морального выбора», — прокомментировали новость россияне.

Ранее россияне посоветовали министру обороны Украины смириться с положением страны в глазах НАТО.