Самый сильный гололед с начала зимы зафиксирован на юге Подмосковья

Накануне на столичный регион обрушились осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, напомнила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В своих соцсетях синоптик рассказала, что гололед нарастал практически до полуночи вторника. Самые сильные гололедные отложения зафиксированы на юге Московской области.

Так, в Серпухове размер гололеда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе региона — в Можайске и Волоколамске — толщина льда составила пять миллиметров.

В Москве, продолжила метеоролог, все метеостанции зафиксировали гололед до четырех миллиметров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что во время циклона «Ольга» все коммунальные и дорожные службы региона работали в усиленном режиме.