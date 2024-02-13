Самый сильный гололед с начала зимы зафиксирован на юге Подмосковья
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Накануне на столичный регион обрушились осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, напомнила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В своих соцсетях синоптик рассказала, что гололед нарастал практически до полуночи вторника. Самые сильные гололедные отложения зафиксированы на юге Московской области.
Так, в Серпухове размер гололеда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе региона — в Можайске и Волоколамске — толщина льда составила пять миллиметров.
В Москве, продолжила метеоролог, все метеостанции зафиксировали гололед до четырех миллиметров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что во время циклона «Ольга» все коммунальные и дорожные службы региона работали в усиленном режиме.