Сбежавшая из дома чеченка Заурбекова покинула Россию, сообщили в СПЧ

Ранее стало известно, что в отдел полиции Москвы по району Нагатино-Садовники за помощью обратилась девушка из Чеченской республики Лия Заурбекова, рассказавшая, что ей пришлось сбежать из дома, где над ней якобы измывались родные и давали житья. Через некоторое время отделение окружили неизвестные, а позже девушка была отпущена полицейскими домой.

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Ионов, укрывавшаяся в московском отделе полиции Лия Заурбекова покинула Россию.

«По моим данным Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — написал он.

Ионов призвал воздержаться от любых кривотолков на эту тему, соблюдая закрепленное в Конституции РФ право на личную жизнь, добавив, что все произошедшее, по сути, является семейным конфликтом. Он пояснил, что все свои жалобы на домашнее насилие Заурбекова описала в поданном ею в полицию заявлении.

«Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона. Ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов», — добавил правозащитник.

Ранее мы писали, что министр печати Чечни Дудаев посоветовал СМИ поменьше болтать о сбежавшей из дома чеченке Заурбековой.