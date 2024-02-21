Сбежавшая из РФ Пугачева получает пенсию больше, чем Лолита и Пьеха

Самые известные артистки российской эстрады не так богаты, как кажется общественности. Если убрать у звезд их солидные гонорары, останется лишь пенсия. Как пишет портал «Дни.ру» , самые высокие выплаты от России получает лишь беглянка Алла Пугачева.

Алле Пугачевой уже 74 года. Она давно не выступает и не занимается карьерой, хотя как обычно приковывает внимание россиян даже за рубежом. Артиста получает 55 тысяч рублей пенсии в месяц: все благодаря званиям. Примадонна — народная артистка СССР и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Когда-то она выступала в зараженных зонах, что приравнивается к соответствующему званию.

Эдита Пьеха может похвастаться пенсией в 45 тысяч рублей в месяц. Все благодаря званию почетного шахтера, а также статусу народной артистки СССР.

Лолита Милявская получает меньше, и это с учетом московской надбавки. Певица каждый месяц забирает по 23,8 тысячи рублей 55 копеек.

Роза Сябитова зарабатывает на телевизионной деятельности, и пока это главный хороший доход. Пенсия у ведущей составляет лишь 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина стал бомжом и смог накопить на 10 домов.