Питающийся на помойке немецкий пенсионер накопил денег на десять домов

80-летний Хайнц Б. из немецкого Дармштадта уже много лет питается на помойке, но сумел при этом накопить 700 тысяч евро и купить десять домов, рассказывает Bild.

Хайнц живет один. Он получает пенсию в 3,6 тысячи евро, но на питание, по собственному признанию, тратит лишь 5 евро в месяц — всю остальную пищу он находит на помойке.

Всю приобретенную на сэкономленные деньги недвижимость старик сдает в аренду.

Из ценного имущества у Хайнца лишь ноутбук с доступом в интернет. К такой модели жизни он пришел, прослушивая бизнес-лекции в YouTube.

Пенсионер считает, что большинство людей живут слишком расточительно. Им следовало бы быть более экономными и внимательнее относится к используемым ресурсам, наставляет Хайнц.

Ранее словацкое издание Nové slovo опубликовало статью, в которой связывало падение уровня жизни в Европе с сознательной деиндустриализацией в рамках «зеленой повестки».