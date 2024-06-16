«Сдохли, как собаки у мусорки»: в сеть слили жуткие кадры убитых террористов в ростовском СИЗО

В сети появились кадры убитых террористов ИГИЛ*, что все утро, захватив заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, держали в напряжении весь город.

На опубликованном в паблике «Многонационал» видео ликвидированные террористы лежат кто со связанными руками (это, видимо, те, что были задержаны силовиками, но скончались от полученных ран), кто ничком на спине в мусорного бака, куда выносят отходы в СИЗО.

«Лежат как собаки возле мусорки. Туда им и дорога», — слышен голос снимающего за кадром.

Добавим, как сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний, взятые в заложники сотрудники следственного изолятора получили ранения, но им была стразу же оказана медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что все шесть террористов в Ростове ликвидированы, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой.

* — организация, признанная террористической и запрещенная в РФ