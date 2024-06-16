СМИ: все шесть террористов в Ростове ликвидированы, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой

Все взятые ранее в заложники террористами в ростовском СИЗО-1 освобождены, из жизни и здоровью ничего не угрожает. Этот факт подтвердили в пресс-службе ФСИН.

Как добавили в пенитенциарном ведомстве, поскольку мирные переговоры с преступниками ни к чему не привели, спецназу пришлось пойти на штурм, открыв по террористам огонь на поражение.

Как передают местные паблики, на территорию СИЗО пустили медиков.Уже известно, что все шесть террористов были убиты в ходе штурма.

«Все шесть террористов ликвидированы, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой», — приводится в публикации Shot.

Ранее мы писали, что захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы ИГ* потребовали машину, оружие и дать им уехать из изолятора.

* – организация признана террористической и запрещена в России