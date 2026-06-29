Секрет детской улыбки: в Пушкино собирают «Коробки храбрости» для маленьких пациентов

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула присоединился к ежегодной благотворительной акции «Коробка храбрости», цель которой – поддержать детей, проходящих длительное лечение в стационарах. До 6 июля жители могут принести в пункт сбора игрушки, книги и наборы для творчества, чтобы скрасить будни маленьких пациентов.

Ежегодная акция призванная подарить улыбки детям, которые вынуждены проводить долгие часы и дни в больничных палатах. Инициатива давно стала доброй традицией: каждый желающий может внести свой вклад и помочь маленьким героям легче переносить непростые медицинские процедуры.



Организаторы принимают новые игрушки (за исключением мягких), книги, раскраски, наборы для рукоделия и канцелярские товары. Важное условие – все предметы должны быть в заводской упаковке. Сбор продлится до 6 июля включительно.



Пункт приема работает по адресу: город Пушкино, улица Чехова, дом 37 – в Общественной приемной партии «Единая Россия». Как отметил Артем Садула, лично поддержавший акцию, даже небольшой сюрприз способен поднять настроение ребенку и напомнить ему, что он не один.