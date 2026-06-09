Секрет подмосковного фермера: что посадить прямо сейчас, чтобы есть до ноября

Май прошел, грядки пустуют, а руки опускаются? Дачники в панике списывают сезон, но опытные агрономы называют это самой распространенной ошибкой. Редакция узнала, что июнь — не приговор, а второй шанс для огорода. Существует целый список овощей и зелени, которые при летнем посеве успевают не только взойти, но и дать полноценный урожай до самых заморозков. Подмосковный агроном Леонид Суровцев в беседе с REGIONS раскрыл 15 культур для позднего старта и объяснил, как обмануть длинный световой день.

Июньская посадка имеет свои козыри. Земля уже прогрета по-настоящему, возвратных заморозков можно не бояться, а теплолюбивые культуры чувствуют себя как в санатории. Правда, есть и подводные камни: солнце печет нещадно, влага из почвы испаряется за считанные часы. Но при грамотном поливе и мульчировании эти проблемы решаются за один вечер.

Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе с REGIONS подчеркнул: главная опасность летнего посева — не жара, а длинный световой день. Некоторые культуры (редис, шпинат, салат) при свете солнца по 17 часов решают, что пора размножаться, и уходят в стрелку, вместо того чтобы наращивать сочные листья или корнеплоды.

«Многие огородники ошибочно полагают, что в июне сажать уже поздно. Это совсем не так. Есть целый перечень культур, которые прекрасно растут при летнем посеве. Главное — не забывать поливать и подкармливать. За 2-3 месяца до холодов многие растения успевают дать отличный урожай», — говорит Леонид Суровцев.

Топ-15 культур для июньского старта

Редакция составила список овощей и зелени, которые успевают созреть до осени даже при посадке в июне. Все сроки указаны для открытого грунта в Подмосковье.

Редис. Самый быстрый овощ на грядке. Ранние сорта созревают за 20-25 дней. Летний нюанс: из-за длинного дня может уйти в цвет. Спасают специальные «летние» сорта («Дуро», «Красный великан», «Французский завтрак») и посадка в полутени. Хитрый прием — накрывать грядку темным спанбондом с 18:00 до 8:00, искусственно сокращая световой день.

Листовые салаты (руккола, кресс-салат, мангольд, листовая горчица). Зеленые рекордсмены. От всходов до ножа — 25-40 дней. При регулярном поливе жару переносят достойно. Их можно сеять волнами каждые 2-3 недели до середины августа, обеспечив свежей зеленью на весь сезон.

Укроп и петрушка. Классика, которую сеют с апреля по сентябрь. Укроп готов через 30-40 дней, петрушка — через 40-50. Для лета выбирают сорта укропа, устойчивые к цветению («Аллигатор», «Кибрай», «Амазон»), иначе зелени не дождаться.

Шпинат. Растет 30-40 дней. При длинном световом дне стрелкуется моментально. Поэтому для июня берут позднеспелые сорта («Виктория», «Матадор», «Новозеландский») и сеют в полутени.

Горох. Ранние сорта созревают за 50-60 дней. Посеянный в начале июня горох порадует стручками к середине августа. Семена перед посадкой лучше замочить на 4-6 часов для быстрых всходов.

Фасоль спаржевая (стручковая). Вегетационный период — 50-70 дней. Июньская посадка — идеальный вариант, так как фасоль боится весенних заморозков, которые в это время уже исключены. Сорта: «Золотая сакса», «Масляный король».

Морковь ранняя. Если посеять скороспелые сорта в первых числах июня, урожай снимут в конце августа — начале сентября (65-80 дней). Выбирают сорта, устойчивые к цветушности: «Аленка», «Нантская 4», «Парижская каротель».

Свекла ранняя. При посеве в начале июня корнеплоды успевают вырасти за 70-85 дней. Сорта-рекордсмены: «Детройт», «Бордо 237», «Красный шар». Замачивание семян на сутки ускорит процесс.

Дайкон (японская редька). Культура короткого дня. При посадке в июне (60-80 дней до созревания) дайкон не стрелкуется и вырастает сочным. Сорта: «Миновасе», «Клык слона», «Саша».

Редька Лобо (китайская). Та же история: 60-80 дней, и к октябрю получаются крупные, сладкие корнеплоды, которые прекрасно хранятся всю зиму.

Пекинская капуста. Июнь — лучший месяц для ее посева. При весенней посадке она почти всегда уходит в стрелку из-за длинного дня. А июньская дает нежные кочаны к сентябрю. Главное — обильный полив, иначе капуста будет горчить.

Репа. Летние сорта созревают за 45-60 дней. Урожай собирают в августе-сентябре, и хранится репа отлично. Сорта: «Петровская 1», «Миланская розовая».

Турнепс (кормовая репа). Малоизвестный, но стоящий корнеплод. Созревает за 60-70 дней. Июньский посев дает урожай к сентябрю.

Кабачки. Теплолюбивая культура, которая при июньском посеве быстро догоняет майскую. В теплую погоду всходы появляются на 4-6 день. Ранние сорта («Цукеша», «Искандер F1») успевают дать урожай до заморозков.

Огурцы. При посадке в начале июня огурцы попадают в самое пекло, но при ежедневном поливе чувствуют себя прекрасно. Выбирают ранние партенокарпические гибриды (не требующие опыления): «Кураж F1», «Герман F1», «Зозуля F1».

Табу для июня: что сажать уже поздно

Агроном предупреждает: есть культуры, которые в подмосковном климате при июньской посадке обречены. Не стоит тратить семена и время на:

Поздние сорта картофеля — не успеют вызреть.

Арбузы и дыни в открытом грунте — тепла и времени не хватит.

Поздние сорта перцев и баклажанов — урожая не дождаться.

Корневой сельдерей — не нарастит крупные корнеплоды.

Лук-севок на репку (кроме ранних сортов) — головки будут мелкими как горох.

«Не бойтесь июньских посадок. Главное — не затягивайте до июля. В начале первого летнего месяца еще есть время для многих культур. Поливайте, мульчируйте, выбирайте скороспелые сорта — и урожай обязательно будет. Лучше поздно посадить, чем вообще остаться без урожая», — говорит Леонид Суровцев.

Сейте прямо сейчас — времени почти нет:

Морковь ранняя (65–80 дней) — до 10 июня

Горох (50–60 дней) — до 15 июня

Свекла ранняя (70–85 дней) — до 15 июня

Успеете до конца июня:

Фасоль спаржевая (50–70 дней) — до 20 июня

Дайкон, редька Лобо (60–80 дней) — до 20 июня

Пекинская капуста (40–60 дней) — до 25 июня

Репа, турнепс (45–70 дней) — до 30 июня

Кабачки (40–60 дней) — до 30 июня

Огурцы (40–55 дней) — до 30 июня

Можно сеять весь июль и даже позже: