Секретарь Мособлизбиркома озвучил явку избирателей в первый день голосования на выборах президента

По итогам первого дня голосования на выборах президента России явка избирателей в Подмосковье составила 31,36%. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Он уточнил, что явка на избирательных участках составила 24,79%, в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) участие приняли 72,24% граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.