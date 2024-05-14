Секретарь СНБО испугался скорого истощения ВСУ после назначения Белоусова главой Минобороны РФ

Как информирует ТАСС, Литвиненко назвал Белоусова опытным управленцем, посетовав, что последний способен обеспечить на передовой в зоне СВО проведение боевых действий на истощение противника, то бишь ВСУ.

12 мая президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить временно исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, сменив, таким образом, действующего министра Сергея Шойгу, возглавлявшего оборонное ведомство последние 12 лет.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов. Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций.

Ранее мы сообщали, что репортер ВГТРК Павел Зарубин выложил у себя в аккаунте в соцсетях снятые перед отставкой кабмина кадры с комментарием теперь уже экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.