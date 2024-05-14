Секретарь СНБО испугался скорого истощения ВСУ после назначения Белоусова главой Минобороны РФ
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко прокомментировал кандидатуру и.о. вице-премьера российского кабмина Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России, предложенную днем ранее президентом РФ Владимиром Путиным.
Как информирует ТАСС, Литвиненко назвал Белоусова опытным управленцем, посетовав, что последний способен обеспечить на передовой в зоне СВО проведение боевых действий на истощение противника, то бишь ВСУ.
12 мая президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить временно исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, сменив, таким образом, действующего министра Сергея Шойгу, возглавлявшего оборонное ведомство последние 12 лет.
Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов. Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций.
Ранее мы сообщали, что репортер ВГТРК Павел Зарубин выложил у себя в аккаунте в соцсетях снятые перед отставкой кабмина кадры с комментарием теперь уже экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.