Зарубин опубликовал последнее заявление Шойгу перед отставкой с поста главы Минобороны

Репортер ВГТРК Павел Зарубин выложил у себя в аккаунте в соцсетях снятые перед отставкой кабмина кадры с комментарием теперь уже экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. Отмечается, что кадры сняты еще 6 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина.

В ходе беседы, Шойгу дал высокую оценку работы правительства страны, подчеркнув, что новый состав кабмина будет еще более профессиональным и нацеленным на результат в условиях постоянного прессинга на Россию со стороны западных недругов.

«Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово «беспрецедентные» — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — заявил Шойгу.

Экс-глава Минобороны добавил, что «что-то уже пройдено, а что-то еще необходимо будет преодолеть новому кабинету министров.

12 мая президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить временно исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, сменив, таким образом, действующего министра Сергея Шойгу, возглавлявшего оборонное ведомство последние 12 лет.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов. Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций.