Селлеры и владельцы ПВЗ предложили отказаться от биометрии для пользователей

Российские продавцы на маркетплейсах и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) выразили протест против введения биометрической идентификации покупателей, опасаясь усложнения процесса совершения покупок, сообщил телеграм-канал SHOT.

Законопроект, предложенный в Госдуме 15 февраля, предполагает использование биометрии для защиты покупателей от мошенничества. Согласно данным Минпромторга, 84% россиян совершают покупки в онлайн-магазинах, посещая эти платформы около 1 млрд раз в месяц. Однако инициатива вызвала негативную реакцию в онлайн-отрасли.

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направили обращение в правительство, указав на риски, такие как замедление развития e-commerce и увеличение расходов Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркета» на 16-18 млрд руб. в год, что отразится на продавцах.

В качестве альтернативы Ассоциация больших данных предложила упрощенную аутентификацию, которая, по их мнению, показала хорошие результаты, защищая ежемесячно около 3 млрд руб. средств граждан в банках и сокращая мошенничество на классифайдах на 90%.

Минцифры отмечает, что продавцы могут подключить двухфакторную аутентификацию, а биометрия может быть использована как дополнительная опция. Центр биометрических технологий не согласен с позицией ФОСТ и АУРЭК.

Ранее сообщалось, что ФАС намерена урегулировать в России количество ПВЗ Ozon и Wildberries.