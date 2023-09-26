Семь с половиной тысяч человек посетили лесопарк в Павловской Слободе за неделю

Семь с половиной тысяч человек посетили новый лесопарк в Павловской Слободе на прошлой неделе, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья. Наибольшее число посетителей зафиксировали в выходные – около 4,7 тысячи человек.

На территории лесопарка проложили тропинки и прогулочные дорожки, создали велосипедный маршрут, установили спортивные и игровые площадки. Для удобства посетителей здесь есть информационные и навигационные таблички, освещение и видеонаблюдение.

По словам главы министерства Михаила Хайкина, лесопарк является одним из девяти подобных объектов, которые будут благоустроены в текущем году по программе губернатора.

«Надеюсь, нам удалось создать здесь комфортное пространство для отдыха всей семьей», - сказал министр.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Киово в Лобне.