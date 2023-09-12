Андрей Воробьев: надеюсь, обновленный парк Киово станет точкой притяжения жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах благоустройства парка Киово в Лобне. Он отметил важность объекта для жителей городского округа.

«Это природный памятник и важная достопримечательность округа», - сказал он.

Воробьев рассказал, что в парке отреставрировали братскую могилу советских воинов, установили информационные стенды, привели в порядок памятник героям Великой Отечественной войны.

Также на территории обустроили дорожки, обновили спортплощадку, обустроили сцену, оборудовали освещение и видеонаблюдение, расчистили два водоема, проложили дорожку вдоль дамбы и установили мостики.

«Надеюсь, что обновленный парк Киово станет для жителей еще одной точкой притяжения и любимым местом для отдыха», - заключил губернатор.

Ранее Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в Павловской Слободе в Истре.