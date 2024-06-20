Семь тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне зажгутся в Рязани завтра

В рязанском Лесопарке завтра в память о погибших в Великой Отечественной войне зажгут семь тысяч свечей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уточняется, что участниками акции будут выступать члены регионального отделения «Волонтеров Победы», которые создадут «Огненную картину войны», выложив из свечей изображение символа десантников «Рязань – столица ВДВ».

Ранее сообщалось, что в подмосковном городском округе Клин состоится Международная акция «Огненные картины войны» пройдет в городском округе Клин. Она стартует завтра и посвящена памяти погибшим в войне 1941-1945 гг. Участники могут поставить в общую картину свечу, которая станет символом надежды и памяти о тяжелых годах в истории нашей страны.