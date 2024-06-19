Клинчан приглашают создать картину свечами на международной акции «Огненные картины войны»

Международная акция «Огненные картины войны» пройдет в городском округе Клин с 21 июня – в преддверии 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Жители смогут поучаствовать и поставить в общую картину свечу, которая станет символом надежды и памяти о тяжелых годах в истории Родины.

По всей России и за ее пределами в День памяти и скорби в честь павших героев зажгутся тысячи свечей и будут созданы памятные инсталляции – огненные картины войны. Тематическое изображение нанесут талантливые члены Клинского отделения Союза художников Подмосковья на городском пространстве Мемориала Вечный Огонь.

Принять участие в акции может любой желающий. Каждый сможет вспомнить о героях, отдать им дань уважения и поставить свечу в общую картину, которая осветит вечернюю аллею. Памятное мероприятие запланировано на 21:00. Неравнодушных будут ждать на Мемориале Вечный Огонь перед аркой «Аллея Памяти». По возможности клинчанам нужно взять лампаду-свечу.

Инициатором проведения международной акции «Огненные картины войны» в Клину выступила «Единая Россия». Члены клинского отделения партии также будут участвовать в мероприятии и поставят свою свечу. На месте будет находиться и молодая Гвардия ЕР, «Волонтеры Подмосковья».