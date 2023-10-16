Семьдесят две единицы устаревшего тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье

Семьдесят две единицы устаревшего тяжелого медицинского оборудования заменили в Подмосковье с начала действия соответствующей программы, сообщили в Минздраве региона.

«Речь идет об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы на сумму почти 1,3 миллиарда рублей», - рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Недавно ввели в работу новые рентген-аппараты в Химкинском филиале областного клинического противотуберкулезного диспансера и в областном онкологическом диспансере.

Комплекс в Химках используется для диагностики органов дыхания амбулаторным пациентам с подозрением на туберкулез. Аппарат в онкодиспансере установили в хирургическом корпусе для исследования костей и органов грудной клетки.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжают модернизировать стационары.