Семье убитой под Челябинском таксистки пообещали оказать помощь

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина в официальных соцсетях высказалась о происходящем в городе, где убили женщину-таксиста. Она отметила, семье убитой окажут необходимую помощь.

Материальную, психологическую и любую другую помощь готовы оказать власти муниципалитета. Как заявила Наталья Лощинина, у жертвы остались двое несовершеннолетних детей. С ними уже работают.

Также глава напомнила, что 25 октября соберут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на фоне произошедшего.

«Виновные обязательно будут найдены! Кто бы это ни был, они – нелюди!!! И их накажут по всей строгости закона!», — написала Лощинина.

Областные власти также содействуют в помощи семье погибшей женщины.

Напомним, накануне в Коркино Челябинской области нашли тело таксистки с ножевыми ранениями. Подозреваемым стал молодой парень из цыганской семьи. Его знакомого проверяют на причастность к преступлениям. Как оказалось, местная диаспора давно не давала покоя жителям: они стали стягиваться к дому подозреваемого и устраивать беспорядки.

Ранее сообщалось, что в Коркино задержали как минимум 20 человек в ходе беспорядков.