Семьи, где оба супруга – медики, смогут получать 30 тысяч рублей на аренду жилья в Подмосковье

В Подмосковье семьи, в которых оба супруга работают медиками, смогут получать тридцать тысяч рублей на аренду жилья каждый месяц. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Ранее в регионе начала действовать мера поддержки врачей, в рамках которой медики ежемесячно получают двадцать тысяч рублей на аренду. Сейчас такую выплату получают девять с половиной тысяч человек.

В этом году был подготовлен проект постановления Правительства Подмосковья, согласно которому, размер выплаты составит тридцать тысяч рублей для семьи, если ее получателями являются супруги, работающие медиками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке педиатров в регионе.