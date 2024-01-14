Семилетний мальчик умышленно устроил пожар в ТЦ Киева
Фото: [соцсети]
Ранее мэр Виталий Кличко сообщил в соцсетях об экстренной эвакуации одного из торговых центров Киева из-за возникшего пожара.
Как проинформировали в пресс-службе полиции Киева в аккаунте в соцсетях, возгорание в ТЦ устроил семилетний мальчик.
«Полицейские... установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик», — говорится в сообщении.
В настоящее время пожар потушен. Обошлось без пострадавших. Ребенок с родителями находится в полицейском отделе и дает показания по поводу своего противоправного поступка.
Ранее сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко на 12 секунд «заклинило» в прямом эфире во время беседы с журналистом по проблемам затопления столичного метро.