Семилетний мальчик умышленно устроил пожар в ТЦ Киева

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил в соцсетях об экстренной эвакуации одного из торговых центров Киева из-за возникшего пожара.

Как проинформировали в пресс-службе полиции Киева в аккаунте в соцсетях, возгорание в ТЦ устроил семилетний мальчик.

«Полицейские... установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар потушен. Обошлось без пострадавших. Ребенок с родителями находится в полицейском отделе и дает показания по поводу своего противоправного поступка.

Ранее сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко на 12 секунд «заклинило» в прямом эфире во время беседы с журналистом по проблемам затопления столичного метро.