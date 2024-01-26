Семинар для общественных наблюдателей прошел в Воскресенске в преддверии выборов президента
Фото: [Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО]
В Воскресенске провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в избирательной кампании по выборам президента России. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Перед участниками выступила член Общественной палаты Московской области, член Штаба общественного наблюдения Московской области Ольга Бурлуцкая.
«Обучение, проходящее в максимально схожей обстановке, помогает адаптироваться наблюдателям, которые впервые выйдут на участки. Прямо на семинаре, они видят, где должны стоять столы избирательной комиссии, как на них должны располагаться документы, каким образом должен быть пломбирован ящик для голосования и другие нюансы. <...> Очень важно, что в нашем регионе такая возможность предоставлена новичкам в общественном наблюдении», — отметила она.
В ведомстве отметили, что для общественных наблюдателей проводят подготовку по обновленной программе обучения Общественной палаты России и ассоциации «НОМ». В период проведения голосования работу Штаба общественного наблюдения за выборами областной Общественной палаты организуют в круглосуточном режиме.
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