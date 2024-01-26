Семинар для общественных наблюдателей прошел в Воскресенске в преддверии выборов президента

«Обучение, проходящее в максимально схожей обстановке, помогает адаптироваться наблюдателям, которые впервые выйдут на участки. Прямо на семинаре, они видят, где должны стоять столы избирательной комиссии, как на них должны располагаться документы, каким образом должен быть пломбирован ящик для голосования и другие нюансы. <...> Очень важно, что в нашем регионе такая возможность предоставлена новичкам в общественном наблюдении», — отметила она.