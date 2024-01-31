Семья фермеров из Подмосковья отправила в зону СВО свыше 200 банок домашней тушенки

Семья фермеров из Подмосковья каждый месяц передает в зону СВО домашние каши, тушенку, соленья и компот.

Супруги Осетровы сами делают заготовки, а затем передают их волонтерам движения «Za нами Победа», сообщает РИАМО. Натуральную продукцию добровольцы привозят на передовую и в госпитали.

Семья фермеров уже давно оказывает гуманитарную помощь военнослужащим и жителям новых российских регионов. Только в январе продуктовые наборы от Осетровых получили свыше двухсот участников спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО.