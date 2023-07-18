«Серьезно прилетит»: эзотерик рассказала, какая участь грозит поджигателю Мавзолея

«Такой эгрегор есть у всех правителей государств. У всех людей, о которых очень много говорят. Любые негативные слова по отношению к таким людям могут принести неприятности. Мужчине серьезно прилетит. Такие действия оказывают влияние не только на человека, который их совершил, но и на его потомков. Действовать это наказание будет долго», — пояснила Абравитова.