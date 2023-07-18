«Серьезно прилетит»: эзотерик рассказала, какая участь грозит поджигателю Мавзолея
Таролог Абравитова предрекла неприятности мужчине, который пытался поджечь Мавзолей
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Неизвестный попытался поджечь Мавзолей в Москве, кинув бутылку с коктейлем Молотова. Позже, как сообщили различные СМИ, стало известно, что нарушитель приехал из Читы. Мужчине 37 лет.
Знаменитый таролог Марианна Абравитова объяснила, какие неприятности мужчина притянул к себе и своему роду попыткой поджога усыпальницы вождя.
«Владимира Ленина можно назвать духовной скрепой нашей страны. Он один из тех, кто заложил фундамент для будущего. Его могли не любить, но огромная масса людей, то есть миллионы жителей нашей страны благоговели перед ним», — заявила эзотерик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Любовь и уважение людей, по словам собеседницы, создали Владимиру Ленину мощный эгрегор (что-то вроде особого энергетического поля), который его защищает.
«Такой эгрегор есть у всех правителей государств. У всех людей, о которых очень много говорят. Любые негативные слова по отношению к таким людям могут принести неприятности. Мужчине серьезно прилетит. Такие действия оказывают влияние не только на человека, который их совершил, но и на его потомков. Действовать это наказание будет долго», — пояснила Абравитова.
О том, как вокруг вождя пролетариата возник мощный энергетический эгрегор, читайте здесь.