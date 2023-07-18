«Получит очень мощную отдачу»: эзотерик рассказала о дальнейшей судьбе рода мужчины, который пытался поджечь Мавзолей

В Москве 37-летний мужчина пытался поджечь здание Мавзолея с помощью бутылки с коктейлем Молотова. По данным различных СМИ, нарушитель родом из Читы и совершил покушение на вождя пролетариата в преддверии собственного дня рождения.

Известный эзотерик Марианна Абравитова рассказала, какие кармические последствия грозят поджигателю.

Духовная скрепа

По словам специалиста, наказание однозначно будет, так как Владимир Ленин в духовном смысле является для страны некой скрепой.

«Он стоял у корневой системы организации этого государства. И, конечно же, являлся в некотором смысле магом, который вложил свое знание и понимание в фундамент того, какой должна быть страна. Ленин был не один, но все-таки он был лидером», — заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мощная концентрация энергии

Эзотерик отметила, что миллионы граждан страны не просто любили и уважали Ленина, они благоговели перед ним.

«Ленин стал для них в определенном смысле символом веры. И мы, эзотерики, прекрасно знаем, что такое эгрегор. Это когда вокруг какого-то объекта, человека и чего-либо еще возникает мощная концентрация энергии, потому что очень много людей либо просто думают об этом объекте или человеке, либо любят его, обожествляют», — пояснила эзотерик.

По словам собеседницы, такой эгрегор есть у всех известных людей. В том числе и у лидеров стран.

«Эгрегор цивилизации защищает. Если вы будете просто про таких личностей говорить какие-то неприятные вещи, вам все равно прилетит, потому что присутствует намоленность, назовем это так. Огромное количество людей превозносили Ленина, говорили об этом человеке. Может быть, боялись его, любили, уважали, возлагали на него свои надежды», — добавила Абравитова.

Достанется всем

Таким образом, подчеркнула собеседница, создалась энергетическая концентрация, которая от энергетической матрицы объекта или человека уже неотделима.

«Конечно, поджигателя либо штрафуют, либо даже осудят и посадят, но не это главное. Сейчас он получит отдачу энергетического характера очень мощную. Тут надо понимать, что накрывает не только одного этого человека. Мы представители своего рода и мы включены в свой род, как в узел. Когда удар приходится по какому-то одному члену семьи, обычно импульсация идет назад и вперед», — продолжила эзотерик.

Мужчина, по словам Абравитовой, навлек на свой род очень большие негативные энергетические потоки, которые будут действовать достаточно долго.

Ранее известный таролог предрекла третью мировую войну в случае захоронения Владимира Ленина.