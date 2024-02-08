Сергей Жуков отсудил у иркутского бара «Руки вверх» миллион рублей и заставил владельцев сменить название

Певец, музыкант и предприниматель Сергей Жуков добился через суд взыскания одного миллиона рублей с владельцев иркутского бара «Руки вверх» и заставил его владельцев сменить название, сообщает SHOT.

В 2022 году Жуков возмутился тем, что сибирские рестораторы используют название его группы, нарушая тем самым авторские права.

Музыкант обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием взыскать с владельцев бара миллион рублей. Суд полностью удовлетворил исковое заявление. Бар заплатит требуемую сумму плюс 29 тысяч рублей судебных расходов. А бар теперь называется просто «РВБ».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО) к народному артисту РФ Филиппу Киркорову. По данным РАО, певец не выплатил вознаграждение авторам после концерта в Кремлевском дворце.