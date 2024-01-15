Суд в Москве рассмотрит иск РАО к Киркорову на два миллиона рублей 20 февраля

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО) к народному артисту РФ Филиппу Киркорову 20 февраля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на публикацию суда.

Ранее пресс-служба РАО сообщила, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, которые он исполнил на мероприятии в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года. По информации общества, Киркоров не рассчитался с такими артистами как Дмитрий Маликова, Ирина Дубцова, Егор Булаткин (Егор Creed), Олег Газманов, Татьяна Залужная.

В исковом документ отмечается, что Киркоров нарушил исключительные права авторов музыкальных произведений. От него требуют два миллиона рублей.

Как ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, о поданном иске Киркоров знает, но его позиция будет озвучена позднее.

Российское авторское общество (РАО) представляет собой некоммерческую общероссийскую общественную организацию, которая была создана в 1993 году для коллективного управления авторскими правами.

Ранее Киркоров попал в скандал с так называемой «головой вечеринкой», организованной блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Мероприятие, которое прошло в одном из столичных баров, вызвало общественный резонанс. После этого Киркоров выложил в своих соцсетях видео с извинениями, отметив, что на вечеринку он попал случайно.

Ранее мы также сообщали, что Киркоров пожаловался на обилие хейта и врагов, которые появились у него после «голой вечеринки».