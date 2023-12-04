Серийного педофила заключили под стражу в Петербурге

Житель Санкт-Петербурге несколько лет насиловал и совращал девочек-подростков в Северной столице. Теперь он арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов 4 декабря.

Д. Брычкин, как указали в суде, обвиняется в пяти эпизодах, среди которых развратные действия (статья 135 УК РФ), два эпизода изнасилований (статья 131 УК РФ), половое сношение с подростком (статья 134 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (статья 132).

Все происходило с 2018 года по настоящее время, а потерпевших по делу проходит трое. Все инциденты совершались неоднократно в отношении двух девочек, а третью Брычкин изнасиловал. В суде педофил признал свою вину частично.