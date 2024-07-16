Сестра Ротару Аурика впервые заговорила о реальном местонахождении пропавшей певицы

Сестра пропавшей после начала Россией СВО на Украине советской и украинской певицы Софии Ротару Аурика впервые за долгое время дала интервью на YouTube, в котором пояснила, что артистка находится в в настоящее время безопасности, с ней все в порядке и она поддерживает связь с родными. При этом женщина не стала опровергать появившуюся в СМИ информацию, что Ротару покинула Украину и живет за границей.

Ротару-младшая сообщила, что сын и внук сестры «были напуганы» и «не хотели умирать» в рядах ВСУ. Именно поэтому они сбежали с Украины после начала спецоперации.

«Единственное, что могу сказать, что она (София Ротару. — прим. ред.) здорова, с ней все хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать», — ответила Ротару-младшая.

Что до ситуации с виллой Софии Ротару в Крыму, из которой республиканские власти намереваются сделать военный госпиталь, изъяв предварительно в пользу государства, Аурика призналась, что ей об этом ничего не известно.

Напомним, Крым вернулся в состав России, после чего София Ротару и лишилась недвижимости. Она забросила свой отель в Ялте «Вилла София», но у нее еще оставались инструменты заработка в России. В 2019 году певица приняла участие в «Песне года», она получает пенсию и носит звание Народной артистки СССР. Сейчас ей 76 лет, она уехала из России и публично выступила против СВО.

Ранее сообщалось, что в Крыму захотели превратить виллу Ротару в госпиталь.