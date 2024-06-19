В России предложили переоборудовать виллу Ротару в Крыму в госпиталь

«Ветераны России» попросили Генпрокуратуру России изъять виллу певицы Софии Ротару в Республике Крым, цена которой доходит до двух миллиардов рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что, по мнению общественников, бутик-отель следует переоборудовать в госпиталь и санаторий для бойцов спецоперации.

Отмечается, что указанное здание, которое включено в реестр национального культурного наследия, досталось певице за бесценок — она заплатила всего 500 долларов. Сделка состоялась 28 лет назад. По своей инициативе артистка переделала здание XIX века в лакшери-отель с названием Villa Sofia.

Подчеркивается, что общественники считают, что данный особняк достался певице незаконно, а она регулярно оказывает поддержку украинской армии и желает возвращения Крыма в состав Украины.