Seznam zpravy: в Чехии растет ненависть к украинцам, все меньше желающих им помогать

Среди чехов растет раздражение и даже ненависть по отношению к украинцам, и все меньше граждан страны готовы поддержать военную помощь Киеву, пишет Seznam zprávy.

Тенденцию подтверждают опросы общественного мнения и экспертные материалы, подготовленные МВД Чехии.

Простые люди в Чехии стали жить хуже, и для себя они объясняют это ситуацией на Украине. В материалах МВД указывается, что в стране участились нападки на украинцев. Им приписывают различные преступления и обвиняют в неблагодарности.

Издание отмечает, что тема Украины и украинцев, которые «отбирают у нас деньги» становится одной из самых обсуждаемых в чешских пивных.

Ранее польское издание Rzeczpospolita писало о том, что местные полицейские оказались шокированы тем, что украинские водители спокойно садятся за руль в нетрезвом состоянии.