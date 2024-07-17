Сезон сбора черники стартовал в Московской области

В Подмосковье стартовал сезон сбора черники, ее можно будет собирать с середины июля до сентября. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Именно в эти месяцы ягоды поспевают, становятся сочными и сладкими. Черника — одна из любимейших ягод наших жителей, она вкусна и полезна. Многие заготавливают из нее компоты, варенье, джем, перетирают с сахаром, но вкуснее и полезнее есть свежие ягоды», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он уточнил, что ягоды обычно растут во влажных хвойных лесах. В регионе черничниками богаты леса на границе Талдомского и Дмитровского округов, а также в Сергиево-Посадском, Шатурском, Орехово-Зуевском и Егорьевском округах.

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