Шашлыки во дворе под запретом: за огонь у дома грозит крупный штраф

Жарка шашлыков во дворах, на балконах и даже в квартирах может обернуться штрафом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

По его словам, разведение открытого огня в непредназначенных местах считается нарушением требований пожарной безопасности. За такие действия физлицам грозит штраф до ₽15 тыс., а для юридических лиц — до ₽400 тыс. Причем это касается случаев, когда обошлось без пожара — при ущербе или возгорании ответственность будет значительно серьезнее.

Депутат напомнил, что разводить огонь можно только в специально оборудованных местах и не ближе 50 метров от жилых и хозяйственных построек. На фоне теплой и сухой погоды риски возгораний особенно высоки, поэтому любые «дворовые шашлыки» могут закончиться не отдыхом, а проблемами с законом.

