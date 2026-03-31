Штрафы за такси на остановках общественного транспорта призвали отменить

В Государственной думе предложили урегулировать ситуацию со штрафами для такси за посадку и высадку пассажиров на остановках, сообщает РИА Новости .

С инициативой выступили депутат Дмитрий Гусев и глава профильного комитета Ярослав Нилов. Они направили обращения в Минтранс и мэрию Москвы.

Парламентарии предлагают уточнить правила применения знака «Остановка запрещена», а также скорректировать работу камер фиксации нарушений. По их словам, сейчас системы автоматически штрафуют водителей даже за кратковременную остановку, не учитывая исключения.

При этом действующие правила уже допускают короткую остановку такси для посадки и высадки пассажиров, если это не мешает общественному транспорту.

Депутаты считают, что возникла правовая коллизия: закон разрешает остановку, но камеры фиксируют ее как нарушение. Эту ситуацию, по их мнению, необходимо устранить, чтобы правила работали корректно.

