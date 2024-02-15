Шедевр под землей: в Московском метрополитене объяснили, что так шокировало Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял резонансное интервью у президента РФ Владимира Путина, высоко оценил московский транспорт, пока гостил в нашей столице. Он поразился, что в метро чисто, нет подозрительных личностей на платформах, как к этому привыкли в США.

Раскрываем секреты Московского метрополитена, позволяющие ему оставаться одним из самых лучших в мире.

Культурный шок

Прославленный журналист из США много где успел погулять по Москве. Карлсон снял видео, где поразился красоте и опрятности даже самых старых станций столичного метро.

«Если вы хотите оценить, как живет общество, посмотрите на инфраструктуру. На места, где люди собираются каждый день. Станция «Киевская» была построена Иосифом Сталиным. И мы спустились и посмотрели, как она выглядит спустя 70 лет. То, что мы увидели, шокировало нас. Неважно, кто у власти — Сталин или Путин, — но в стране нефти и газа метро выглядит лучше, чем в нашей стране», — поразился Карлсон.

Комфортабельность поездок у нас всегда стремятся повышать, отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

«С 2011 года сеть столичного метро увеличилась более чем в 1,5 раза, доля современных и комфортных поездов выросла с порядка 13% до 74%. Благодаря этому появились десятки новых маршрутов, время в пути сократилось, а в вагонах и на станциях стало свободнее», — сказали в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ пресс-служба ГУП «Московский метрополитен» ]

Воздух стал чище

Инфраструктуру тоже обновляют: идет регулярный ремонт эскалаторов, замена путей и кабельных линий, элементов освещения. Также в метро полностью модернизировали вентиляционную систему, и воздух стал чище.

«Помимо еженочной генеральной уборки на станциях, в течение дня также проводится уборка и дезинфекция. А с 2012 года в метро начала работу Служба безопасности, сотрудники которой контролируют обстановку на каждой станции», — добавили в пресс-службе.

Труд десятков тысяч людей

Московское метро — это шедевр архитектуры. 48 станций являются объектами культурного наследия. Их бережно реставрируют под контролем Департамента культурного наследия.

Также за последнее десятилетие появилось множество сервисов и новых удобных способов оплаты проезда. Все вместе это по праву делает Московский метрополитен одним из самых удобных, безопасных и чистых в мире — за этим стоит безостановочная работа более 60 тыс. сотрудников.

Ранее депутат Толмачев дал ответ американскому послу по поводу московского метро.