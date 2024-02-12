Депутат Толмачев дал ответ американскому послу по поводу московского метро

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по развитию транспорта Александра Толмачева, восхищение американского посла в России Линн Трейси о Московском метрополитене не сильно растиражируют в Штатах, чтобы не навредить образу «сиволапых, ленивых русских». Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что дипломату все же стоит чаще рассказывать о ее повседневной жизни в Москве.

По мнению парламентария, Вашингтону так и не удалось остановить реализацию в нашей стране глобальных проектов, включая транспортные.